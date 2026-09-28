2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adaylarının bekleyişi sona erdi. Ek tercih sürecine katılan adaylar, sonuçları öğrenmek için YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına yöneldi.
Peki, YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? 2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
1 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2026 YKS sonuçlarının ardından, 2026-2027 öğretim yılında üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için gerçekleştirilen ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
2 YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını 28 Eylül 2026 saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.
Öte yandan, Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.
3 2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
4 YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların kayıtları, ilgili üniversiteler tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında, resmi iş günleri ve çalışma saatleri içinde gerçekleştirilecek.
Elektronik kayıt işlemleri ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların kayıt süresi içinde yerleştirildikleri programın bağlı olduğu üniversiteye başvurmaları gerekecek.