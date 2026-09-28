Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların kayıtları, ilgili üniversiteler tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında, resmi iş günleri ve çalışma saatleri içinde gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt işlemleri ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların kayıt süresi içinde yerleştirildikleri programın bağlı olduğu üniversiteye başvurmaları gerekecek.