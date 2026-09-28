TOKİ 47 ilde 405 arsayı satışa çıkarıyor: Açık artırma ne zaman, nerede yapılacak? Ödeme şartları neler?

TOKİ'nin 47 ilde gerçekleştireceği 405 arsa açık artırması için geri sayım başladı. Satışa çıkarılacak arsaların bulunduğu illerin yanı sıra açık artırma tarihleri, muhammen bedeller ve ödeme seçenekleri de araştırılıyor.
Peki, TOKİ 47 ilde 405 arsa açık artırması ne zaman ve nerede yapılacak? Arsaların muhammen bedelleri ne kadar? Hangi illerde arsa satışı gerçekleştirilecek ve ödeme planı nasıl olacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
1 TOKİ 47 ilde 405 arsa açık artırması ne zaman, nerede yapılacak?
Açık artırma, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, fiziki olarak düzenlenecek açık artırmanın yanı sıra internet üzerinden de teklif verebilecek.
2 TOKİ arsa satışında ödeme planı nasıl olacak?
Alıcılar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle satın alabilecek.
Bazı taşınmazların satışı ise yalnızca peşin ödeme seçeneğiyle gerçekleştirilecek. Peşin ödeme yapacak alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.
3 TOKİ 47 ilde 405 arsanın muhammen bedeli ne kadar?
TOKİ'nin 47 ilde satışa sunacağı 405 arsanın toplam muhammen bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak belirlendi.
Satış kapsamındaki arsaların toplam büyüklüğü ise 1 milyon 767 bin 982 metrekareyi buluyor.
4 TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak?
Açık artırmayla satılacak arsalar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.