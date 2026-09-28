TOKİ 47 ilde 405 arsayı satışa çıkarıyor: Açık artırma ne zaman, nerede yapılacak? Ödeme şartları neler?

TOKİ'nin 47 ilde gerçekleştireceği 405 arsa açık artırması için geri sayım başladı. Satışa çıkarılacak arsaların bulunduğu illerin yanı sıra açık artırma tarihleri, muhammen bedeller ve ödeme seçenekleri de araştırılıyor.

Peki, TOKİ 47 ilde 405 arsa açık artırması ne zaman ve nerede yapılacak? Arsaların muhammen bedelleri ne kadar? Hangi illerde arsa satışı gerçekleştirilecek ve ödeme planı nasıl olacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...