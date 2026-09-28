2 bin 100 yıllık sofra takımları denizden çıktı: Onları bugüne ulaştıran yöntem şaşırttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz'in derinliklerinden 2 bin 100 yıllık sofra takımlarını gün yüzüne çıkarıyoruz. 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler, dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor. Arsuz'un antik adıyla Rhosus seramikleri, Romalı ünlü hatip Çiçero'nun dostu Attikus için verdiği siparişle mektuplarına da konu olmuştu.

Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor. 42-55 metre derinlikte, su altı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibimize ve 'mavi vatan'ımızın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."