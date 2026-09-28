Türk şirket ABD'li nükleer enerji girişimine yatırım yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD ve Avrupa'da enerji, mobilite, lojistik, tedarik zinciri ve endüstriyel teknolojiler gibi alanlardaki erken aşama girişimlere yatırım yapan Silikon Vadisi merkezli Borusan Ventures, enerji alanındaki yeni teknolojilere yönelik yatırımlarını Bluecore Energy ile sürdürüyor.

Bu kapsamda Borusan Ventures, yüzer platformlara modüler nükleer reaktörler geliştiren Bluecore Energy'nin Silverton Partners liderliğinde gerçekleşen 50 milyon dolarlık yatırım turuna katıldı. Yatırım turunda, Slauson & Co, Harlem Capital Partners, Precursor Ventures ve LMNT Ventures ile diğer yatırımcılar da yer aldı.

İhtiyaç duyulan noktaya taşınabilen kesintisiz enerji

Bluecore Energy'nin geliştirdiği sistemde küçük modüler reaktörlerin mavna gibi yüzer platformlara yerleştirilmesi planlanıyor. Enerji üretim ünitelerinin deniz yoluyla ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak kıyıya yanaştırılması ve elektrik sağlaması hedefleniyor.

İlk sistemin yaklaşık 10 megavat kesintisiz güç üretmesi ve yakıt ikmali gerektirmeden yıllarca çalışması öngörülüyor. Tesislerin artan elektrik ihtiyacına göre yeni üniteler eklenerek kapasitenin artırılabileceği değerlendiriliyor.

Girişimin öncelikli hedefleri arasında limanlar, kıyıdaki sanayi tesisleri ve yapay zeka veri merkezleri bulunuyor. Bluecore Energy, bu tesislerin yüksek ve kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra çevredeki elektrik şebekeleri üzerindeki talep baskısını azaltmayı amaçlıyor. Girişimin daha uzun vadeli hedefleri arasında yük gemilerine enerji sağlamak da bulunuyor.

İlk uygulama Long Beach Limanı'nda

Bluecore Energy'nin teknolojisinin ilk uygulama alanı ABD'deki Long Beach Limanı olacak. Şirket, ilk mavna ve test reaktörünü limana taşıyarak mühendislik ve test çalışmalarını burada sürdürüyor. Yük elleçleme ekipmanları ve diğer liman operasyonlarının elektrifikasyonuyla elektrik talebinin artması beklenen Long Beach Limanı'nın, Bluecore Energy'nin yüzer nükleer enerji sistemini gerçek operasyon koşullarında geliştirmesi ve ölçeklendirmesi için ilk uygulama alanı olması planlanıyor.

"Enerjiye erişimde yeni olanaklar sunan girişimleri destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, şunları kaydetti:

"Sanayinin dönüşümü ve yapay zekanın yaygınlaşması, güvenilir ve düşük karbonlu enerjiye duyulan ihtiyacı artırıyor. Bu ihtiyacı karşılayabilecek farklı teknolojileri yakından takip ediyoruz, enerjiye erişimde yeni olanaklar sunan girişimleri destekliyoruz. Bluecore, uzun yıllardır kullanılan nükleer reaktör teknolojisini denizcilik altyapısıyla buluşturarak enerjiyi doğrudan ihtiyaç duyulan noktalara taşıyan yeni bir yaklaşım sunuyor. Borusan Grubu'nun endüstriyel deneyimi ve küresel iş ağının, bu tür teknolojilerin gelişimi için değerli bir kaynak olduğuna inanıyoruz. Bluecore yatırımımızı da enerji alanındaki dönüşümü erken aşamada izleme ve bu dönüşümde rol alma yaklaşımımızın bir parçası olarak görüyoruz."

Bluecore Energy'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Kofi Asante de 70 yılı aşkın süredir kullanılan su soğutmalı nükleer reaktör teknolojisinden yararlandıklarını belirterek, "Ekibimizle bu teknolojiyi daha küçük bir ölçeğe uyarlayıp bir mavna üzerine taşıyoruz. Suda hızla devreye alınabilecek küçük modüler reaktörlerin seri üretimiyle, temiz enerjiyi çok daha geniş bir kesime ulaştırabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​