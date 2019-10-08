MB’nin faiz indirimine enflasyon desteği

Ekim 8, 2019 0 Yorum 90 Okunma
MB’nin faiz indirimine enflasyon desteği

Enflasyon eylül ayında yeniden tek haneye indi ve yüzde 9,26 olarak gerçekleşti.

Eylülde enflasyonun beklenenden de fazla düşmesi 24 Ekim’deki PPK toplantısındaki faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

24 Ekim’de 200 baz puanlık faiz indirimi bekleyenler var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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