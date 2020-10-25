Türkiye’de 2,7 milyar TL’lik hacme ve 1.3 milyon girişimciye sahip olan doğrudan satış sektörü, 2020 mart-temmuz döneminde geçen yıla göre ciro bazında yüzde 85 büyüdü.

Sektörün yılı 1.5 milyon temsilci ve 3 milyar TL büyüklükle kapatması bekleniyor. Geçen yıl doğrudan satış sektörü, dünyada 180 milyar dolarlık hacme ulaştı. Sektördeki bağımsız girişimci sayısının ise yaklaşık 120 milyon kişi olduğu ifade ediliyor.

Sisteme dahil olan bağımsız girişimcilerin yüzde 74’ünü kadın, yüzde 26’sını ise erkek girişimciler oluşturuyor. Sektörün en büyük pazarlarına bakıldığında birinci sırada ABD görülüyor. Onu Çin, Güney Kore, Almanya ve Japonya izliyor.

Son üç yıllık veriler ise Arjantin, Hindistan ve Vietnam’da sektörün çok hızlı bir büyüme gösterdiğini gözler önüne seriyor.

Sektördeki ürün / kategori dağılımı incelendiğinde birinci sırada yüzde 36’lık payla sağlıklı yaşam (wellness) ürünleri, ikinci sırada yüzde 29’luk oranla kozmetik ve kişisel bakım yer alıyor.

Üçüncü olarak ise yüzde 12’lik payla ev eşyası ve dayanıklı tüketim malları görülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.