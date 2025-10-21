Louvre Müzesi'ndeki soygunda 1976 detayı: Tesadüf mü, kopya mı?

Pazar günü yaşanan soygun ile 1976'da yine aynı salonda yani Apollon Galerisi'nde yaşanan soygunun benzerliği gerçekten de çok dikkat çekiyor. New York Times, 1976 tarihli sayısında o dönem yaşanan soygunu şöyle haberleştirmiş:

Bugün şafak vakti üç maskeli hırsız Louvre Müzesi’ne girerek, Kral X. Charles’a ait paha biçilemez elmaslarla süslü kılıcı vitrinden çaldı.

Müze sözcüsünün açıklamasına göre, hırsızlar sarayın cephesini temizleyen işçiler tarafından kurulan metal iskelenin üzerine tırmandı ve ikinci kattaki parmaklıksız pencereleri kırarak içeri girdi. Cam vitrini kıran hırsızlar, Fransız Kralı’na ait kılıcı alıp, üzengilerini ve eyerini geride bıraktı.

Sözcü, 1824’te Frederic Bapst tarafından Charles’ın taç giyme töreni için yapılan bu kılıcın “tarihi önemi nedeniyle herhangi bir maddi değerle ölçülemeyeceğini” belirtti. Sözcüye göre hırsızlar bu tür bir nesneyi satamazdı, ancak üzerindeki elmasları söküp hızlıca elden çıkarabilirlerdi.

Hırsızlar iki güvenlik görevlisini sopayla dövüp Fransa’nın taç mücevherlerinin sergilendiği Apollo Salonu’na koştu. Gürültüden haberdar olan üçüncü bir güvenlik görevlisi ise hemen polisi aradı. Otomatik alarm sistemi, hırsızların müzede kalıp başka eserleri aramasını engelledi ve onlar da geldikleri yoldan kaçtılar.