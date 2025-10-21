Belçika’da sendikalardan 3 günlük grev kararı

Belçika'daki büyük sendikalar, federal hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek için 3 gün arka arkaya greve gidileceğini duyurdu. Açıklamada, "Sendikalar, 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde kamu ve özel sektörlerde "Kasım Çağrısı" adı verilen üç günlük bir grev planlıyor." ifadesi kullanıldı.

"Hükümete sosyal kesintileri durdurmak için güçlü bir çağrı"

Grev dalgası kapsamında, 24 Kasım'da demir yolları çalışanlarının, 25 Kasım'da bütün kamu çalışanlarının, 26 Kasım'da da bütün sektörleri içeren genel grev yapılacağı belirtilen açıklamada, söz konusu 3 günlük grevin hükümete sosyal kesintileri durdurmak için güçlü bir çağrı niteliği taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin planladığı kesintilerin henüz onaylanmadığı anımsatılarak, sendikaların sosyal harcamalardaki kesintiler yerine servet vergisi, dijital faaliyet vergisi ve şirketlere yönelik sübvansiyonların kesilmesi gibi alternatif çözümler talep ettiği bildirildi.

Hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı, maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren politikalar öne çıkıyor.

Söz konusu politikalar, sendikaların ve çalışanların tepkisini çekiyor.

Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.