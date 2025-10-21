Bir işe alma uzmanı en iyi adayı bulmak için 20 yıldır bu soruyu soruyor

Insider'ın haberine göre Corinne Sklar 20 yıldır iş görüşmelerinde hep aynı soruyu soruyor: "Bana ilk kez nasıl para kazandığınızı anlatın.”

Ona göre bu soruyu sormasının nedeni, adayların girişimci bir ruha sahip olup olmadıklarını, kendi başlarına harekete geçip geçmediklerini anlamak. Sklar’a göre bu soru, birinin fırsat yaratma becerisini ve “beklemeden eyleme geçme” tutumunu ortaya koyuyor.

Kendisi de küçük yaşta girişimcilik ruhunu göstermiş. Insider'a göre yedi yaşındayken Cadılar Bayramı için yaptığı ayraçları 25 sente satmış, bir müşteri karton malzemeden şikâyet edince “O zaman 50 sente lamine edebilirim” diyerek çözüm üretmiş.

Sklar bu yüzden, izin beklemeden stratejisini uygulayabilen, kendi yolunu çizebilen insanları işe almayı tercih ettiğini söylüyor.