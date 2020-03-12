İş dünyasında yönetim kademesi hızla gençleşirken, aile şirketlerinde ise kardeş dayanışması dikkatleri çekiyor.

Dijital dönüşümün ve iş hayatına adım adım giriş yapan Z kuşağının yönetim kademesini gençleştirdiği aile şirketlerinde veliahtların dayanışması başarıyı getiriyor.

Kariyer yolculuğunda kardeş desteğiyle ilerleyen ve iş mücadelesini birlikte vererek başarıya yürüyen kız ve erkek kardeşlerin listesi hayli uzun. Örnek isimler arasında kimler yok ki…

Limak Holding’in veliahtları Ebru ve Batuhan Özdemir, Eczacıbaşı Holding’ten Emre ve Esra Eczacıbaşı Coşkun, Kahve Dünyası’ndan Kaan ve Dilara Altınkılıç Kutmangil, Akfen’den Selim ve Pelin Akın Özalp, Aksoy Holding’ten Batu ve Banu Aksoy Tarakçıoğlu gibi isimler kardeş desteğinin en güzel örnekleri olarak ön plana çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.