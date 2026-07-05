Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay ürünlerine yüzde 15 oranında zam yapma kararı aldı. Yeni fiyatlar 6 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Böylece 2026 yılı içinde çay fiyatlarına üçüncü kez zam gelmiş oldu.

Zam yarından itibaren geçerli

ÇAYKUR tarafından yapılan düzenlemeyle kuru çay fiyatları yüzde 15 artırıldı. Zamlı tarifeler 7 Temmuz itibarıyla raflara yansıyacak. Yeni fiyat artışıyla birlikte tüketiciler, marketlerde satılan ÇAYKUR ürünlerini zamlı fiyatlardan satın alacak.

2026'da üçüncü fiyat artışı

ÇAYKUR, yılın ilk zam kararını 8 Nisan'da almış ve kuru çay fiyatlarını yüzde 10 artırmıştı. İkinci fiyat artışı ise 22 Mayıs'ta yüzde 15 oranında uygulanmıştı.

6 Temmuz'da yürürlüğe girecek son düzenlemeyle birlikte kurum, 2026 yılı içerisinde kuru çay fiyatlarına üçüncü kez zam yapmış oldu.

Yeni fiyatlar market raflarına yansıyacak

2026'nın ilk yarısında uygulanan üç ayrı fiyat güncellemesiyle birlikte kuru çay fiyatlarında kademeli artış süreci devam etti. Son olarak açıklanan yüzde 15'lik zamla birlikte yeni fiyatlar market raflarına ve satış noktalarına yansımaya başlayacak.