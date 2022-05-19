Yatak pazarı, 2022 yılının yaz sezonunda beklediği ivmeyi yakalamayı hedefliyor. Bu yılın sonuna kadar yüzlerce franchise şube açmayı hedefleyen sektör, yeni girişimcilere de fırsat sunacak.

Haberimizde yatak markalarının büyüme planlarını ve franchise koşullarını araştırdık. Pandemi süreci nedeniyle uzun süre durgun bir sezon geçiren yatak sektörü, mobilyaların değiştiği ve evlilik döneminin başladığı yaz sezonuna büyük beklentilerle giriyor.

Pandemi koşullarından en çok etkilenen sektörlerden biri olan yatak pazarı, 2022 yılının yaz sezonunda beklediği ivmeyi yakalamayı hedefliyor. Düğün sezonunun ve mobilya değişimlerinin başlamasıyla yatak sektörünün hareketlenmesi ve yaz sezonunda satış oranlarının artmasını bekleniyor.

Türkiye’de yatak sektörü 400 milyon dolarlık bir hacme sahip, daha yüksek bir potansiyeli içerisinde de barındırıyor. Dünyada yatak pazarı ise 30 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe sahip.

Çin ve ABD pazar lideri olarak başı çekiyor. Sektörün toplam mobilya sektöründeki payı ortalama yüzde 10-11 seviyelerinde seyrediyor.

Markalı yatak pazarı son yıllarda ciddi yatırım yapılan ve sektördeki payını her geçen gün artıran bir pazar. Türkiye, yatak üretiminde dünyada da önemli bir oyuncu konumunda.

2021 yılında 8 milyon civarında yatak üretilen Türkiye’de, 2022 yılında 3 milyar dolarlık yatak ihracatı hedefleniyor.

Markalı yatak sektörü bu yılın sonuna kadar yüzlerce franchise şube açmayı planlıyor. Haberimizde yatak markalarının büyüme planlarını ve franchise koşullarını araştırdık.

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