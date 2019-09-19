ABD’den Türkiye’ye geldi
2017 yılından beri Lilly’nin merkezi Indianapolis’te Lilly Biomedicines ve Uluslararası İş Birimleri’nde insan kaynakları stratejik iş ortağı olarak görev yapmakta olan Defne Orhun, Lilly Türkiye’nin insan kaynakları ve eğitim gelişim direktörü olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Orhun, 2001 yılında insan kaynakları uzmanı olarak Lilly ailesine katıldı.
2015 yılına kadar çeşitli yöneticilik görevlerini yürüttü. 2015 yılında global ödüllendirme direktörlüğü görevine getirilerek Lilly’nin online ödüllendirme programının oluşumuna ve lansmanına global olarak liderlik etti.
2017 yılında Indianapolis’e yerleşen Orhun, Türkiye İK ekibinin başına geçti.
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