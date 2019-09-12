Avrupa’ya üst düzey atama
30 çalışanı Mondelez International Amerika, İngiltere, İsviçre, Dubai ve Singapur gibi farklı ülkelerde görevlere atanan Mondelez International Türkiye, yurtdışına yeni bir isim daha gönderdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Mondelez International Türkiye Sakız ve Şeker Pazarlama Lideri Doğuş Kezer, şirketin Avrupa ekibine katılarak Mondelez International Orta Avrupa’nın pazarlama direktörü oldu.
Doğuş Kezer, kariyerine 2004 yılında Anadolu Grubu’nda finans uzmanı olarak başladı. Ardından Anadolu Grubu’nda yönetim kurulu başkanı asistanı olarak görev yaptı.
Daha sonra Coca-Cola İçecek’te pazarlama organizasyonunda görevler üstlendi. 2017’de ise Mondelez International Türkiye’deki görevine başladı.
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