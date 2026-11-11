Kamuda yeni maaş sistemi hazırlığı! 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren düzenleme nasıl olacak?

Kamu çalışanlarının maaş sisteminde değişiklik yapılmasını öngören yeni düzenleme, milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve kamu işçisinin gündeminde yer alıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler doğrultusunda, kamuda ücretlerin belirlenmesinde unvanın yanı sıra görevlerin taşıdığı sorumluluk, yetki ve çalışma koşullarının da dikkate alınması planlanıyor.
Peki, kamu çalışanları için yeni maaş sistemi ne zaman uygulanacak? Memur maaşları nasıl hesaplanacak? İşte kamuda maaş reformuna ilişkin detaylar...
1 Kamuda yeni maaş sistemi için hazırlık başladı
27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamu çalışanlarının maaş sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalara yer verildi.
Programın "Kamuda İnsan Kaynakları" bölümünde, farklı statülerde görev yapan personelin ücretlerinin incelenmesi ve işin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyini esas alan daha sade bir ücretlendirme sistemi oluşturulması öngörüldü. Düzenlemeyle kamu çalışanları arasındaki statü ve unvan kaynaklı ücret dengesizliklerinin giderilmesi hedefleniyor.
2 Kamuda yeni maaş sistemi nasıl olacak?
Programda, farklı istihdam statülerindeki tüm kamu çalışanlarının mevcut ücret yapılarının inceleneceği belirtildi. Bu kapsamda, unvanların gerektirdiği işin zorluk derecesi ile yetki ve sorumluluk düzeyleri dikkate alınarak daha sade ve yeni bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.
3 Kamuda yeni maaş düzenlemesini hangi kurumlar yürütecek?
Yeni ücret sistemine yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda yürütülecek. Hazırlık ve değerlendirme sürecine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı da katkı sağlayacak.
4 Maaşlar ne kadar değişecek?
Cumhurbaşkanlığı programında yeni ücret sisteminin temel esaslarına yer verilse de maaş katsayılarının ne kadar değişeceği ve taban ücretlere yapılabilecek artışlara ilişkin henüz kesin bir tutar açıklanmadı.
5 Kamuda yeni maaş sistemi ne zaman uygulanacak?
Düzenleme kapsamında öncelikle kamuda farklı statülerde görev yapan çalışanların gelirleri incelenecek. Elde edilen veriler doğrultusunda, unvanlara bağlı yetki ve sorumluluklar dikkate alınarak daha adil ve sade bir maaş yapısı oluşturulması amaçlanıyor.
Yeni sistemin ne zaman uygulanacağı ise teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından belli olacak.