Kamuda yeni maaş sistemi hazırlığı! 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren düzenleme nasıl olacak?

Programda, farklı istihdam statülerindeki tüm kamu çalışanlarının mevcut ücret yapılarının inceleneceği belirtildi. Bu kapsamda, unvanların gerektirdiği işin zorluk derecesi ile yetki ve sorumluluk düzeyleri dikkate alınarak daha sade ve yeni bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.