Chery Kasım kampanyasını duyurdu: TIGGO 7 ve TIGGO 8 modellerinde kredi avantajı var

Chery'nin geniş ailelere hitap eden SUV modeli TIGGO 8 Prestige, yedi kişilik oturma kapasitesi, ferah iç mekânı ve konfor odaklı donanımlarıyla öne çıkıyor. Kasım ayı kampanyası kapsamında model, tüzel kişiliklere özel 600 bin TL tutarında 6 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi avantajıyla sunuluyor.

1.6 litrelik turbo benzinli motoru 145 HP güç ve 275 Nm tork üreten TIGGO 8 Prestige, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılıyor. Geniş bagaj hacmi, farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilebilen koltuk düzeni ve 540 derece panoramik çevre görüş sistemiyle aile yolculuklarında konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor.

Chery, kasım ayına özel sunduğu fiyat ve finansman avantajlarının yanı sıra müşteri memnuniyetini ve satış sonrası hizmetleri de sahiplik deneyiminin önemli bir parçası olarak ele alıyor. CHERY FAMILY CARE hizmet markasıyla bakım, onarım ve ikâme araç gibi farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan marka, satış öncesinden satış sonrasına uzanan süreçte kullanıcılarının yanında olmayı hedefliyor.