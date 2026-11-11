Chery Kasım kampanyasını duyurdu: TIGGO 7 ve TIGGO 8 modellerinde kredi avantajı var

Chery modelleri, Kasım ayına özel seçenekleriyle SUV sahibi olmak isteyen kullanıcılara alternatifler sunuyor. TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleri, farklı donanım seviyeleri ve kullanım ihtiyaçlarına yönelik özellikleriyle markanın ürün gamındaki yerini koruyor.
Modern tasarım anlayışı, teknolojik donanımları ve konfor odaklı özellikleriyle dikkat çeken Chery SUV modelleri, kasım ayına özel fiyat ve finansman seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Günlük kullanımda pratiklik arayanlardan geniş ailelerin ihtiyaçlarına yanıt veren modellere kadar farklı beklentilere hitap eden TIGGO 7 ve TIGGO 8, geniş yaşam alanları ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle öne çıkıyor.
1 TIGGO 7 Comfort, kasım ayına özel 1.999.900 TL fiyatıyla sunuluyor
Chery'nin SUV ürün gamında yer alan TIGGO 7 Comfort, modern tasarımı, geniş iç hacmi ve aile odaklı konfor donanımlarıyla dikkat çekiyor. 2026 model yılı TIGGO 7 Comfort, kasım ayına özel 1.999.900 TL kampanyalı satış fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor. Ayrıca bireysel müşteriler 400 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.
Dijital klima sistemi ve multimedya donanımlarıyla konforlu bir yolculuk deneyimi sunan TIGGO 7 Comfort, gelişmiş güvenlik sistemleriyle de günlük kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Geniş yaşam alanı ve işlevsel özellikleriyle model, şehir içi kullanımdan uzun yolculuklara kadar farklı beklentilere hitap ediyor.
2 TIGGO 8 Prestige’de tüzel kişiliklere özel sıfır faizli ticari kredi fırsatı
Chery'nin geniş ailelere hitap eden SUV modeli TIGGO 8 Prestige, yedi kişilik oturma kapasitesi, ferah iç mekânı ve konfor odaklı donanımlarıyla öne çıkıyor. Kasım ayı kampanyası kapsamında model, tüzel kişiliklere özel 600 bin TL tutarında 6 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi avantajıyla sunuluyor.
1.6 litrelik turbo benzinli motoru 145 HP güç ve 275 Nm tork üreten TIGGO 8 Prestige, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılıyor. Geniş bagaj hacmi, farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilebilen koltuk düzeni ve 540 derece panoramik çevre görüş sistemiyle aile yolculuklarında konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor.
Chery, kasım ayına özel sunduğu fiyat ve finansman avantajlarının yanı sıra müşteri memnuniyetini ve satış sonrası hizmetleri de sahiplik deneyiminin önemli bir parçası olarak ele alıyor. CHERY FAMILY CARE hizmet markasıyla bakım, onarım ve ikâme araç gibi farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan marka, satış öncesinden satış sonrasına uzanan süreçte kullanıcılarının yanında olmayı hedefliyor.