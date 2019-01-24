Dijital dönüşümü yönetecek
Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye ofisinde strateji ve dijital dönüşüm direktörlüğü görevine Gökhan İşbitiren’in atandığını duyurdu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İşbitiren, 2006-2008 yılları arasında Aselsan’da yazılım mühendisi olarak çalıştı.
2008 yılında Schneider Electric Fransa’da yazılım mühendisi olarak görev aldı ve daha sonra proje müdürü olarak 2013 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü.
2013’te ise Schneider Electric Türkiye’de göreve başladı ve sırasıyla iş geliştirme, satış müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi rollerde çalıştı.
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