Toplumun yüzde 90'ı COP31’i tanımıyor

Toplum zirveyi henüz tanımıyor ancak enerji dönüşümüne ilişkin beklentileri oldukça net. Katılımcıların yüzde 77’si Türkiye’nin enerji politikasında güneş ve rüzgar yatırımlarına öncelik verilmesini istiyor. Yeni kömür madeni açılmasına karşı çıkanların oranı yüzde 78. Elektrik üretiminde güneşi tercih edenler yüzde 80, rüzgârı tercih edenler yüzde 63. Kömürden üretilen elektriği tercih edenler ise yalnızca yüzde 3.

Yüzde 56 çaba gösterilmediği görüşünde

Araştırma, Türkiye’nin iklim performansına yönelik güven açığını da gösteriyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 13’ü Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli çaba gösterdiğini düşünüyor. Yüzde 43 çabaları yetersiz bulurken yüzde 44 Türkiye’nin hiç çaba göstermediği görüşünde. 2023’te yüzde 56 olan “hiç çaba gösterilmiyor” algısının gerilemesi ise olumlu bir değişime işaret ediyor.

Peki toplum iklim politikalarından ne bekliyor?

Yanıt oldukça dikkat çekici: Temiz hava ve halk sağlığı. Katılımcıların yüzde 57’si iklim politikalarına desteğin en önemli gerekçesi olarak bunu gösteriyor. Enerji faturalarının düşmesi yüzde 36, enerjide dışa bağımlılığın azalması yüzde 30 oranında etkili.

İlk sırada ne var?

Türkiye’nin COP31 gündeminde de yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması yüzde 45 ile ilk sırada. Afetlere uyum kapasitesinin artırılmasını isteyenler yüzde 35. Türkiye’nin dünyaya vermesi beklenen mesajlarda ise temiz enerji yatırımlarının artırılması yüzde 32, adil geçiş yüzde 31 ile öne çıkıyor.

Buna karşın katılımcıların yüzde 36’sı COP31’e ev sahipliği yapmanın Türkiye’ye herhangi bir fayda sağlamayacağını düşünüyor.

Toplum temiz enerjiye geçişi destekliyor

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo önemli. Toplum temiz enerjiye geçişi destekliyor, kömür yatırımlarına karşı çıkıyor ve iklim mücadelesinde daha güçlü adımlar bekliyor. Ancak COP31’in neden önemli olduğu konusunda ciddi bir bilgilendirme ihtiyacı var.

Türkiye için asıl mesele, bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın ötesinde, toplumun beklentilerini somut politikalara dönüştürmek. Çünkü COP31’in başarısı, zirve salonlarında alınan kararlar kadar, bu kararların Türkiye’de insanların yaşamına ne ölçüde yansıdığıyla da ölçülecek.