Dünyaya örnek oldu
Gilead Sciences, yaşamı tehdit eden hastalıklara yönelik yenilikçi tedaviler geliştirme ve sunmaya odaklı bir bilim şirketi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
32 yıldır HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanları için yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanan şirket, Türkiye pazarına 2007 yılında girdi.
Gilead Sciences’ın Türkiye’de 80 kişilik bir ekibi var. Gilead Sciences, kendi sektöründe olduğu gibi insan kaynağı konusunda da yenilikçi uygulamalar benimsiyor.
Gilead Scienes Türkiye İK Direktörü Berna Galipoğlu’nun liderliğinde geliştirilen insan kaynağı projeleri globale örnek oluyor. Bu projelerden biri de geçen yıl başladı.
Glead ekibi yılda bir gün ofis dışında toplanıp “2019’da önceliklerimiz ne olmalı?” sorusuna yanıt arıyor. Dışarıdan moderatörün de katıldığı toplantılar sonucunda hedefler yeniden belirleniyor.
Bu uygulama Glead’in global yönetiminin de gözünden kaçmadı ve Polonya, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Yunanistan gibi ülkelerde uygulanmaya başladı.
Ayrıca Glead ekibindeki her bir çalışan için özel bir kariyer planı çiziliyor. Kişinin yetkinlikleri doğrultusunda bir üst yönetimin de katkısıyla bir plan belirleniyor. Galipoğlu, bunun çalışan bağlılığına çok olumlu yansıdığını söylüyor.
Bu çalışmalar yurtdışı çalışma olanaklarını da artırıyor. Şirket, bugüne kadar Türkiye’den yurtdışına altı çalışanını transfer etti.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?