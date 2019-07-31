Grubun başına geçti

Temmuz 31, 2019 0 Yorum 61 Okunma
Grubun başına geçti

Işıklar Holding, sekiz yıldır Işıklar Ambalaj’ın genel müdürlüğünü yürüten Volkan Girişken’i genel müdür (CEO) olarak tayin etti.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, kurumsallaşmanın bir adım daha ileriye taşınması amacıyla bu atamayı gerçekleştirdikleri açıkladı.

Volkan Girişken, Arçelik ve Lafarge gibi dev kurumsal şirketlerde uzun yıllar çalıştı ve üst düzey görevlerde bulundu.

Girişken’in şirketin büyümesinin yanı sıra kurumsallaşması konusunda da önemli adımlar atması bekleniyor.



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