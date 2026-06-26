Borsa haftayı yükselişle kapattı: Metal sanayi tüm sektörlere fark attı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü sınırlı yükselişle tamamladı. Endeks, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 14.274,02 puandan kapatırken, işlem hacmi 135 milyar liraya ulaştı. Küresel piyasalarda Orta Doğu'ya ilişkin iyimserlik sürerken, teknoloji sektöründe artan maliyetlere yönelik endişeler risk iştahını sınırladı.

BIST 100 günü artıda kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 14.274,02 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 135 milyar lira oldu.

Metal ana sanayi öne çıktı, turizm geriledi

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,84 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,73 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji maliyetleri yakından izleniyor

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barışın korunacağına yönelik iyimserlikler sürerken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişelerin risk algısını yükseltmesi fiyatlamaları baskılıyor.

Dünya genelinde enerji fiyatları kaynaklı öne çıkan enflasyon riskleri, yapay zeka ve teknoloji sektöründe artan çip talebinin maliyetleri yükseltmesiyle dijital alana yöneliyor.

Gelecek hafta piyasaların gözü kritik verilerde

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, İSO imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), enflasyonun, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.