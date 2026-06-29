Hollywood büyüsü bir köyün kaderini nasıl değiştirdi? "Baba" filminden sonra Savoca...

Francis Ford Coppola’nın sinema tarihine damga vuran 1972 yapımı başyapıtı “Baba" filminin oyuncu kadrosu ve ekibi 50 yılı aşkın bir süre önce Sicilya’nın Savoca köyüne ayak bastığında, burası modern dünyadan neredeyse tamamen kopuk, küçücük bir yerleşim yeriydi.

1971 yılında, henüz 22 yaşındayken yönetmen Coppola tarafından filmde figüran olarak seçilen terzi Enza Trimarchi, o günlerde kasabalarını onlarca yıl boyunca şekillendirecek bir yapımın parçası olduğundan tamamen habersizdi. Tepelik bir araziye kurulmuş olan Savoca köyünde çekilen Sicilya sahneleri özellikle Michael Corleone (Al Pacino) ile Apollonia Vitelli’nin (Simonetta Stefanelli) evlendiği o meşhur düğün sahnesi bu ücra köyü sinema tutkunları için kalıcı bir hac noktasına dönüştürdü.

Televizyonun bile olmadığı bir dönem



CNN'de yer alan habere göre; filmin çekildiği dönemde Savoca, modern hayattan tamamen uzaktı. Bugün 76 yaşında olan Trimarchi, o günleri hatırlarken köyde televizyonun, hatta akan suyun bile olmadığını, yerel halkın sarnıçlarda biriken yağmur sularını içtiğini söylüyor. Coppola ve henüz genç bir aktör olan Al Pacino’nun gelişi, köyün yüzyıllardır süren yalnızlığını bir anda bitirdi. Film ekibine yer açabilmek ve çekimleri tamamlayabilmek için yerel kilise sandalyelerini ödünç verdi, prodüksiyon ekibinin araçları geçebilsin diye delik deşik olan köy yolları alelacele asfaltlandı.

Küresel bir turizm merkezine dönüş



Bugün Savoca’nın yerleşik nüfusu 100 kişinin bile altında. Ancak köy, özellikle nisan ve ekim ayları arasındaki dönemde devasa bir günübirlik turist akınına uğruyor. Köyün orta çağdan kalma tarihi dokusu ve yerleşimi aynen korunmuş olsa da, artık sokaklar hediyelik eşya dükkanları ve butik otellerle dolu. Hatta otellerden birinin adı, filme ithafen doğrudan "Il Padrino" (Baba) konulmuş.

Ziyaretçilerin en çok akın ettiği yer ise Michael Corleone’nin filmde oturduğu ve Apollonia’nın babasından kızını istediği meşhur Bar Vitelli. 15. yüzyıldan kalma bu tarihi bina, şu anda köyün turizme dayalı ekonomisinin adeta kalbi konumunda.

Figüranların canlı anıları



1971 yazında filmde figüran olarak çalışan köylüler için o günlerin anısı hala çok taze. 18 yaşındayken Signor Vitelli’nin oğullarından birini oynayan Vincenzo Pasquale, çekimlerden 90.000 lire (yaklaşık 150 dolar) kazandığını hatırlıyor. Bu miktar, o dönemde birçok köylünün bir yılda kazandığından çok daha fazlasıydı.

Köylüler, kamera arkasındaki eğlenceli anları da hala dün gibi hatırlıyor: Yönetmen Coppola’nın sıcakla baş edebilmek için günde on tane Sicilya usulü "granita" (meyveli buzlu tatlı) yemesi veya Al Pacino’nun serin bir şapelin içindeki çekim sırasında kafasını yanlışlıkla demir merdivenlere çarpması gibi detaylar hafızalarda yerini koruyor.