Beta Enerji halka arz sonuçları açıklandı: BETAE kaç lot verdi?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) halka arzında sonuçlar belli oldu. 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplanan halka arzda 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payların tamamı 40 TL fiyattan satıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzın büyüklüğü 2 milyar 430 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza yoğun ilgi

KAP'ta yayımlanan sonuçlara göre halka arz, yatırımcılardan güçlü talep gördü. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,46 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 10,20 katı, Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 88,66 katı talep geldi.

BETAE halka arzında kaç lot düştü?

Dağıtıma esas tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 50, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 10, Beta grubu çalışanları için yüzde 1 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 39 olarak gerçekleşti.

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) halka arzında katılımcı sayısı üzerinden yapılan hesaba göre bireysel yatırımcılara 27-28 lot dağıtım yapıldı.

Halka arzın büyüklüğü 2,43 milyar TL oldu

Beta Enerji halka arzında toplam 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payın tamamı 40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 430 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Şirket, yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle halka arz sürecini tamamlamış oldu.