Kaleseramik genel müdürü oldu
Türkiye’de seramik sektörünün kuruluşuna öncülük eden Kale Grubu’nda üst düzey bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Avrupa’nın dördüncü ve dünyanın 15’inci büyük seramik karo üreticisi Kaleseramik’in genel müdürlük koltuğuna Altuğ Akbaş atandı.
Akbaş, Kaleseramik’in iç piyasadaki liderliğini sürdürmeyi ve uluslararası pazardaki başarısını daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
1992 yılında katıldığı Kale Grubu’nun farklı departmanlarında görev alan Altuğ Akbaş, grubun yapı kimyasalları sektöründeki lider markası Kalekim’de 2013 yılından beri genel müdürlük görevini yürütüyordu.
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