Isparta'nın pembe hazinesi ekonomiye değer katıyor: Gül suyu ve yağı dünyaya açılıyor

Isparta'da sabah erken saatlerde hasat edilen yağlık güller, kalite kaybı yaşanmaması için aynı gün fabrikalara ve gülhanelere ulaştırılıyor. Geleneksel yöntemlerle birlikte modern üretim tekniklerinin kullanıldığı tesislerde gerçekleştirilen damıtma işlemi sayesinde yüksek kalite standartlarında gül yağı ve gül suyu elde ediliyor. Bu ürünler başta kozmetik, parfüm ve kişisel bakım sektörleri olmak üzere birçok alanda kullanılırken, hem iç piyasada hem de ihracatta önemli ekonomik değer oluşturuyor.