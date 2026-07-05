Isparta'nın pembe hazinesi ekonomiye değer katıyor: Gül suyu ve yağı dünyaya açılıyor

Türkiye'nin yağlık gül üretiminde lider konumundaki Isparta'da mayıs ayının sonundan bu yana devam eden gül hasadı, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor. Günün ilk ışıklarıyla özenle toplanan güller, bekletilmeden işlenerek kozmetik ve parfümeri sektörünün en değerli ürünleri arasında yer alan gül yağı ve gül suyuna dönüştürülüyor.
1 Hasat edilen güller aynı gün işleniyor
Isparta'da sabah erken saatlerde hasat edilen yağlık güller, kalite kaybı yaşanmaması için aynı gün fabrikalara ve gülhanelere ulaştırılıyor. Geleneksel yöntemlerle birlikte modern üretim tekniklerinin kullanıldığı tesislerde gerçekleştirilen damıtma işlemi sayesinde yüksek kalite standartlarında gül yağı ve gül suyu elde ediliyor. Bu ürünler başta kozmetik, parfüm ve kişisel bakım sektörleri olmak üzere birçok alanda kullanılırken, hem iç piyasada hem de ihracatta önemli ekonomik değer oluşturuyor.
2 Tek damıtma yöntemi kaliteyi artırıyor
Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinde yaklaşık 8 yıldır üretim yapan girişimci Muhammet Kaya, KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede tek distilasyon (tek damıtma) yöntemiyle yağlı gül suyu ürettiklerini söyledi.
3 Vakit kaybetmeden gül işleniyor
Kaya, sabah toplanan güllerin vakit kaybetmeden işlenmesinin ürün kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, üretim sürecini şöyle anlattı:
"Sabah erken saatlerde toplanan güller gülhaneye getiriliyor. Bakır kazanlarda 3 litre suya 1 kilogram gül oranıyla yaklaşık iki saat süren damıtma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu süreç sonunda gül suyu elde edilirken az miktarda gül yağı da ortaya çıkıyor. Tek distilasyon yöntemi sayesinde ürünümüz birinci kalite oluyor."
4 Ürünler Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor
Damıtma işleminin ardından dinlendirilen gül suyu, dolum tesislerinde şişelenerek satışa hazır hale getiriliyor. Üretimin büyük bölümü Türkiye pazarına sunulurken son dönemde ihracat da hız kazandı. Muhammet Kaya, özellikle Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gül suyu göndermeye başladıklarını belirterek, Türk gülünün uluslararası pazarda da ilgi gördüğünü ifade etti.
5 Binlerce üretici ekonomiye katkı sağlıyor
Her hasat sezonunda binlerce üretici ve işletmenin emek verdiği Isparta'da yağlık gül üretimi, yalnızca tarımsal faaliyet olarak değil, işlenerek yüksek katma değer oluşturan önemli bir ekonomik sektör olarak öne çıkıyor. Gül yağı ve gül suyu üretimi sayesinde bölge ekonomisi güçlenirken, Türk gülü dünya pazarındaki yerini de sağlamlaştırmaya devam ediyor.