Aşırı yağış bal üretimini vurdu: Arıcılardan meteorolojik uyarı sistemi çağrısı geldi

Türkiye genelinde etkili olan uzun süreli yağışlar, 2026 üretim sezonunda arıcılık sektörünü olumsuz etkiledi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), bal veriminde ciddi kayıplar yaşandığını açıklarken, iklim değişikliğine karşı bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilere meteorolojik verilere dayalı destek sağlanması çağrısında bulundu.

Aşırı yağışlar bal üretimini olumsuz etkiledi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Kazım Doğan, 2026 sezonunda mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların arıcılık faaliyetlerini sekteye uğrattığını söyledi.

Doğan, özellikle Akdeniz Bölgesi'nde şubat, mart ve nisan aylarında görülen yoğun yağışların erken başlayan arıcılık faaliyetlerini aksattığını, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da ise nisan, mayıs ve haziran aylarındaki uzun süreli yağışların üretimin en kritik dönemlerinde arıların uçuşunu engellediğini ifade etti.

"Bal veriminde önemli kayıplar yaşandı"

Yağışların nektar akışını zayıflattığını belirten Doğan, bunun hem koloni gelişimini hem de bal üretimini doğrudan etkilediğini söyledi.

Doğan, "Kolonilerin gelişimi yavaşladı, bal veriminde önemli kayıplar yaşandı. Üreticilerimiz hem ürün kaybıyla karşı karşıya kaldı hem de bakım ve besleme maliyetleri arttı." dedi.

Arılar uygun hava koşullarında çalışabiliyor

Bal arılarının verimli çalışabilmesi için uygun sıcaklık, düşük rüzgar ve yağışsız hava koşullarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Doğan, uzun süre devam eden yağışlarda arıların kovandan çıkamadığını, çıkanların ise yeterli nektar ve polen toplayamadığını belirtti.

Kuvvetli rüzgarların da hem arıların uçuşunu zorlaştırdığını hem de bitkilerin nektar salgısını azalttığını ifade eden Doğan, güneşlenme süresinin azalmasının nektardaki şeker oranını düşürdüğünü ve bunun bal verimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Meteorolojik destek ve erken uyarı sistemi çağrısı

İklim değişikliğinin yalnızca bal üretimini değil, kolonilerin sağlığını ve bitkilerin çiçeklenme dönemlerini de etkilediğine dikkat çeken Doğan, sektör için yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğan, "İklim değişikliğine uyum sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilerimizin meteorolojik veriler doğrultusunda desteklenmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Arıcılara önemli uyarılar

Üreticilere de tavsiyelerde bulunan Doğan, arılıkların rüzgârdan korunaklı alanlarda kurulması, uzun süreli yağış dönemlerinde kolonilerin düzenli kontrol edilmesi, besin stoklarının takip edilmesi ve gerektiğinde destek beslemesi yapılmasının önemine işaret etti.

Meteorolojik tahminlerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Doğan, doğru planlama ve zamanında alınacak önlemlerin iklim kaynaklı üretim kayıplarını önemli ölçüde azaltabileceğini sözlerine ekledi.