Kuraklığa karşı mera modeli üreticiye umut oldu: Hayvancılıkta süt verimi arttı

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, kentte yaklaşık 800 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, kuraklık koşullarına uygun bitki türlerinin tercih edildiğini söyledi. Bulut, tuz çalısının yıl boyunca yeşil kalabildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Hayvanların büyük bir iştahla bu bitkiyi tükettiğini gördük. Bunun süt verimine etkilerini gözlemliyoruz. Üreticilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz."

Bulut ayrıca, mera ıslahı sayesinde üreticilerin kaba yem maliyetlerinin de azaldığını ifade etti.