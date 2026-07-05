Kuraklığa karşı mera modeli üreticiye umut oldu: Hayvancılıkta süt verimi arttı

Kuraklığın etkisini yoğun şekilde hissettirdiği Karaman'da hayvancılığı desteklemek amacıyla başlatılan mera ıslah çalışmaları olumlu sonuç vermeye başladı. Kuraklığa dayanıklı tuz çalısı (atripleks) ve bozkır otu (kochia) ile yeşillendirilen binlerce dekarlık mera alanında hayvanların daha kısa sürede doyduğu, süt veriminin arttığı ve üreticilerin yem maliyetlerinin azaldığı bildirildi.
1 Kuraklığa dayanıklı bitkiler meralara hayat verdi
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında merkeze bağlı Ekinözü, Burunoba, Hamidiye, Osmaniye, Göztepe, Çoğlu ve Kızık köylerinde toplam 7 bin 800 dekarlık mera alanı ıslah edildi.
2 Tuz çalısı ile bozkır otu projede kullanıldı
Projede yüksek protein değerine sahip tuz çalısı ile bozkır otu kullanılırken, yıl sonuna kadar ıslah edilen mera alanının 10 bin 500 dekara çıkarılması hedefleniyor.
3 Besicilikte yem maliyetini azalttı
Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, kentte yaklaşık 800 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, kuraklık koşullarına uygun bitki türlerinin tercih edildiğini söyledi. Bulut, tuz çalısının yıl boyunca yeşil kalabildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Hayvanların büyük bir iştahla bu bitkiyi tükettiğini gördük. Bunun süt verimine etkilerini gözlemliyoruz. Üreticilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz."
Bulut ayrıca, mera ıslahı sayesinde üreticilerin kaba yem maliyetlerinin de azaldığını ifade etti.
4 Hayvanların süt verimi arttı
Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Serkan Atabay, proje öncesinde kuraklık nedeniyle hayvanlarını uzun süre otlatmalarına rağmen yeterince besleyemediklerini anlattı.
Yeni ekilen bitkiler sayesinde önemli bir değişim yaşandığını belirten Atabay, "Eskiden koyunlarımızı yaklaşık 8 saat otlatıyorduk, yine de doymuyorlardı. Şimdi ise yaklaşık 2 saatlik otlatma yeterli oluyor. Sütlerde artış var, hayvanların tüylerinde bile parlama yaşandı." dedi.
5 Hayvanlar kısa sürede doyuyor
Burunoba köyünde hayvancılık yapan Aykut Erduru da mera ıslahı sonrası hayvanlarında kısa sürede olumlu gelişmeler gözlemlediklerini belirterek projeden memnun olduklarını ifade etti.
6 Hedef 10 bin 500 dekarlık mera
Karaman'da sürdürülen çalışmalarla kuraklıktan olumsuz etkilenen mera alanlarının yeniden üretime kazandırılması ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi amaçlanıyor. Yıl sonuna kadar 10 bin 500 dekarlık alanda tamamlanması planlanan ıslah çalışmalarıyla hem hayvanların doğal yem kaynaklarının artırılması hem de üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.