Küresel sorumluluk alacak
MAN Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO’su Münür Yavuz, önemli bir atamayla dünya otomotiv devi MAN’ın küresel ölçekteki tüm otobüs üretiminden sorumlu oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
MAN Türkiye’nin yürütme kurulu başkanlığı görevini de sürdürecek olan Yavuz, Polonya ve Güney Afrika fabrikalarının yanı sıra Münih’teki ilgili merkezi fonksiyonların da sorumluluğunu üstlendi.
MAN Türkiye Genel Müdürlüğü’ne ise lojistikten sorumlu direktör Ufuk Doğrusöz atandı.
2009 yılında günlük otobüs üretimi altı olan MAN Türkiye, kapasitesini iki kattan daha fazla artırarak 2019 başından itibaren günlük 13 otobüse çıkardı.
Buna paralel olarak MAN Türkiye’nin 2009 yılında bin 498 olan istihdam rakamı ise 2019 yılı başında 3 bin 425 kişiye ulaştı.
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