Kurttepeli’yle devam ediyor
ScaleUp şirketlerin kurucuları olan “etkin girişimcileri” destekleyerek küresel bir girişimcilik hareketine önderlik eden Endeavor Türkiye Derneği, güncel faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini paylaşmak üzere bir toplantı yaptı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Endeavor’ın yönetim kurulu başkanlığına yeniden Emre Kurttepeli seçildi.
Toplantı sonucu yönetim kurulu üyeleri arasına iki yeni girişimci, Fırat İşbecer (Commencis) ve Koray Bahar (Foriba) katıldı. Endeavor Türkiye’nin 2019-2020 dönemi yönetim kurulu üyeleri arasında Ali Koç, Murat Özyeğin, Suzan Sabancı Dinçer gibi isimler yer alıyor.
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