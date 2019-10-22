Satış organizasyonunda yeni yapılanma
Yassı alüminyum sektörünün önemli üreticilerinden Assan Alüminyum, satış organizasyonunu yeniden yapılandırdı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen yeniden yapılandırma kapsamında satış genel müdür yardımcılığı pozisyonu oluşturuldu.
2002 yılından bu yana Assan Alüminyum çatısı altında başarılı çalışmalarını sürdüren Uğur Bozpınar bu role atandı. Bozpınar, görevini şirketin genel müdürü Göksal Güngör’e bağlı olarak yürütecek.
Önceki haber Kiğılı’da dijital dönüşüm zamanı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?