TGDF yönetim kuruluna girdi
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) altıncı olağan genel kurulu İstanbul’da yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticiler Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, süt ve kırmızı et sektörlerini temsilen TGDF yönetim kurulu üyesi oldu.
TGDF, 27 sektörel üye derneğiyle Türkiye gıda ve içecek sanayiinin üretim, istihdam, ihracat ve ithalatının yüzde 95’ini temsil ediyor. Federasyon bu yapısıyla gıda ve içecek sanayiinin Türkiye’deki en büyük sivil toplum örgütü konumunda.
Türkiye’de süt, et ve gıda sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1976’da kurulan SETBİR’in halen 60 şirketten 93 üyesi bulunuyor. SETBİR üyesi şirketler günde 27 bin ton süt işliyor.
Yılda 9,8 milyon tona denk gelen bu üretim miktarı, kayıtlı süt pazarının yüzde 97,4’üne, Türkiye’de bir yılda üretilen toplam süt miktarı olan 20,7 milyon tonun ise yüzde 47,3’üne karşılık geliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?