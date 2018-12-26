Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya direktörü oldu
Türkiye’nin önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol’de uzun yıllardır çeşitli görevler üstlenen Aslı Yetkin Karagül, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörlüğü görevine atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İş hayatına 1998 yılında BP Madeni Yağlar biriminde başlayan Karagül, 2001 yılında BP ile Castrol birleşmesiyle Madeni Yağlar bünyesinde pazarlama, özel müşteriler yönetimi, finans ve yatırımlar alanlarında görev aldı.
Karagül, 2004 yılında Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin ağır vasıtalar pazarlama müdürlüğü, 2005-2008 yılları arasında araç üreticileri kilit müşteri yöneticiliği gibi görevler yürüttü.
Son olarak 20172018 yılları arasında da global ağır vasıta ve endüstriyel marka liderliği görevlerini üstlendi.
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