UiPath Türkiye’nin başına geçti
Robotik süreç otomasyonu (RPA) ve yapay zeka şirketi UiPath, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İş Ortaklıkları Direktörü Tuğrul Cora’yı Türkiye genel müdürü olarak atadığını duyurdu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Cora, kariyerine 1991 yılında Aselsan’da başladı. 1995-2004 yılları arasında sırasıyla Digital Equipment, Compaq Computer ve Hewlett-Packard’da çalıştı.
2004-2010 yılları arasında Millenicom Telekomünikasyonun kurucu genel müdürü olarak görev yaptı. Cora, Turkcell’de kurumsal satış direktörü ve daha sonra kurumsal iş birimi kıdemli başkan yardımcısı olarak da çalıştı.
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