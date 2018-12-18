Uyum müdürü oldu
Sağlık sektörünün önemli oyuncularından Sanofi, diyabet çözümlerine, beşeri aşılara ve yenilikçi ilaçlara odaklanıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Ekibini güçlendiren Sanofi, Merve Tan Erol’u uyum müdürü olarak transfer etti.
Uyum programının etkin ve başarılı bir şekilde ülkede uygulanmasından sorumlu olan Erol, Sanofi’ye katılmadan önce 2015 ten beri MSD’de uyum müdürü olarak görev yapmaktaydı.
Erol, profesyonel kariyerine 2007 yılında Ernst & Young’da kıdemli vergi denetmeni olarak başladı. 2010 yılında ilaç sektörüne geçti ve MSD İlaçları’nda çalışmaya başladı.
Erol, ülke yönetimi, departmanlar, uyum ekibi ve danışmanlarla çalışarak şirkette ortaya çıkabilecek uyumla ilgili konular ve risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine liderlik edecek.
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