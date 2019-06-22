BES katkıları borsada değerlendirilecek
Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) yaygınlaştırmak ve daha fazla katkı sağlamak için yapılan düzenlemeler artıyor.
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) son verilerine göre, BES katılımcılarının fon tutarı 84 milyar 203 milyon TL’ye ulaştı. Bunun 12 milyar 310 milyon TL kadar olan tutarı, devlet katkısı fon tutarından oluşuyor.
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Buna 6,2 milyar TL’ye ulaşan Otomatik Katılım’dan gelen fon tutarı eklenince 96,5 milyar TL’yi buluyor. Katılımcı sayısı ise 6 milyon 808 bin kişi oldu.
BES’ten emekli olan kişi sayısı ise 101 bin 436. BES’le ilgili son bir değişiklik devlet katkısıyla ilgili oldu.
ORAN DEĞİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik” ile bazı değişiklikler yapıldı.
Yönetmelikle devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.
BES’e devlet katkılarının “BİST-100 Endeksi’nde veya Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde” değerlendirilmesine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.
Böylece BES’te nakden ödenen devlet katkılarının en az yüzde 10’unun borsada değerlendirilmesinin önü açıldı.
Buna göre, nakden ödenen devlet katkılarının azami yüzde 20’si TL cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kira sertifikaları ve bazı menkul kıymetlerde değerlendirilecek.
Bu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.
SON GEÇİŞ 31 TEMMUZ’DA
Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK), emeklilik yatırım fonlarında, para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilmesini de kararlaştırmıştı.
Ayrıca, mevcut fonların yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlaması için 31.07.2019 tarihine kadar geçiş süreci tanındı.
Yapılan değişiklikle BES’ten Borsa İstanbul’a yaklaşık 12 milyar TL’lik devlet katkısının 1,2 milyar TL’nin aktarılması bekleniyor.
NN HAYAT VE EMEKLİLİK MOBİL UYGULAMASINI YENİLEDİ
NN Hayat ve Emeklilik, mobil uygulamasını yeniledi. NN Senin Mobilin, müşteri ve kullanıcı deneyimini de ön planda tutuyor.
Yeni uygulama ile mevcut müşterilerinin daha hızlı, kolay ve dinamik bir şekilde sözleşmelerini inceleyerek, işlem yapabileceklerini belirten NN Hayat ve Emeklilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, “Mobil uygulamalar özellikle son yıllarda müşterilerin en çok tercih ettiği işlem ve iletişim araçlarından biri haline dönüştü.
Şirket olarak bireysel Emeklilik sektöründe mobil uygulama sunma konusunda öncüydük ve ilk geliştirenlerden biri olduk.
İlerleyen yıllarda bu alandaki taleplerin değişeceğini ve ihtiyacın daha da artacağını öngörerek; kullanıcılardan deneyimlerine dair geri bildirimlerini aldık ve daha fazla kullanım kolaylığı sunan, yenilikçi ve dinamik bir mobil uygulama tasarladık” dedi. Uygulamaya tabletten ve cep telefonundan giriş yapılabiliyor.
“ALTIN 1.400 -1.450 BANDINDA HAREKET EDEBİLİR”
ÖZGÜR SUNGU/ İŞ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜRÜ
“Global büyümede izlenen güç kaybı ve buna dayalı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarından beklenen para politikası duruşu değişiklikleri, genel olarak varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Hafta içinde Amerikan Merkez Bankası (FED) para politikası kurulu kararı, açıklanan ekonomik beklentiler ve Başkan Powell’ın basın toplantısında yaptığı konuşmanın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin genişlemeci söylemleri global olarak tahvil ve politika faizlerinde geri çekilme beklentilerini artırdı.
Amerika tarafında düşük enflasyona ek olarak ekonomik verilerde bozulma emarelerinin oluşması hızlı faiz indirim süreci beklentilerini artırmakla beraber, ticaret savaşları ve İran odaklı jeopolitik risklerin artması ons altın fiyatlarını destekliyor.
2019 yılına 1.265 seviyelerinden başlayan ons altın, mart ayında görülen 1.325 seviyelerinin üzerine çıkarak 2013 yılından beri en yüksek seviye olan 1.415 seviyesine yükseldi.
Global olarak merkez bankalarının para politikalarının destekleyici yönde değişme eğiliminde olması, ticaret savaşları odaklı olarak büyümeye yönelik risklerin devam etmesi ve jeopolitik gündem, ons altında yükselişi desteklemeye devam ediyor.
Teknik olarak 1.377 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimini devam ettirmesi beklenen altın için kısa vadede 1.400 -1.450 bandında bir hareket aralığı öngörülebilir.”
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