Kredi başvurusu yapanlar dikkat! Bu bilgiler artık tek raporda görülebilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, gerçek ve tüzel kişilerin erişimine sunulan Risk Merkezi Raporu'nun kapsamını genişletti. Yeni düzenlemeyle bireysel müşteriler, kredi başvurularını banka şubesi, mobil bankacılık veya internet bankacılığı gibi hangi kanal üzerinden gerçekleştirdiklerini raporda görüntüleyebilecek.

Banka adı ve belge eksikliği bilgileri görüntülenebilecek

Güncellemeyle birlikte gerçek kişilerin ticari işletmeleri ve tüzel kişilere ilişkin “Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri” de rapora eklendi. Bu kapsamda ilgili bankanın adı ile belge eksikliğinin bulunduğu döneme ilişkin bilgiler görüntülenebilecek.

Risk Merkezi Raporu'na nasıl ulaşılır?

Güncellenen Risk Merkezi Raporu, www.riskmerkezi.org internet sitesinin yanı sıra e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) ve e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebiliyor.