ARA
DOLAR
50,18
0,06%
DOLAR
EURO
56,25
0,60%
EURO
ALTIN
6614,00
0,01%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Kredi başvurusu yapanlar dikkat! Bu bilgiler artık tek raporda görülebilecek
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

Kredi başvurusu yapanlar dikkat! Bu bilgiler artık tek raporda görülebilecek

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, kredi başvurusu yapanları ve ticari kredi kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan düzenlemeyle kredi başvurularının hangi kanaldan gerçekleştirildiği ve belirli kredi bilgileri raporda görüntülenebilecek.

· Son Güncellenme:
Kredi başvurusu yapanlar dikkat! Bu bilgiler artık tek raporda görülebilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, gerçek ve tüzel kişilerin erişimine sunulan Risk Merkezi Raporu'nun kapsamını genişletti. Yeni düzenlemeyle bireysel müşteriler, kredi başvurularını banka şubesi, mobil bankacılık veya internet bankacılığı gibi hangi kanal üzerinden gerçekleştirdiklerini raporda görüntüleyebilecek.

Banka adı ve belge eksikliği bilgileri görüntülenebilecek

Güncellemeyle birlikte gerçek kişilerin ticari işletmeleri ve tüzel kişilere ilişkin “Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri” de rapora eklendi. Bu kapsamda ilgili bankanın adı ile belge eksikliğinin bulunduğu döneme ilişkin bilgiler görüntülenebilecek.

Risk Merkezi Raporu'na nasıl ulaşılır?

Güncellenen Risk Merkezi Raporu, www.riskmerkezi.org internet sitesinin yanı sıra e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) ve e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebiliyor.

0
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL