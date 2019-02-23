OKS’ye geçiş hakkı bitiyor
Çalışanları bireysel emeklilik ile tanıştıran Otomatik Katılım’da (OKS) bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. 5-9 çalışanı olan kurumlar ile birlikte, kademeli otomatik katılım geçişleri geçtiğimiz ay tamamlanmış oldu.
Ancak, bu zamana kadar çalışanlarını otomatik katılıma dahil etmesi gerektiği halde, halen dahil etmemiş olan tüm kurumlara 27 Şubat’a kadar geçiş hakkı tanındı.
SON TARİH 27 ŞUBAT
Buna göre 27 Şubat tarihine kadar sisteme dahil olan kurumlar, çalışanlarını süresi içinde emeklilik planına dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.
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27 Şubat’tan sonra halen çalışanlarını bir emeklilik planına dahil etmemiş kurumlara, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kuruma bağlı her bir çalışan için ilgili çalışanın sisteme dahil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanacak.
OKS’ye yönelik yeni fazın sorunsuz ilerlemesi için emeklilik şirketleri de uygulamalar geliştirip sunuyor. Otomatik katılıma ilişkin tüm süreçleri dijital kanallar aracılığıyla kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yola çıkan Anadolu Hayat Emeklilik’in bir yılı aşkın süre önce hayata geçirdiği “Online Otomatik Katılım” sayfası da buna bir örnek. Anadolu Hayat Emeklilik, 5-9 çalışanı olan kurumların otomatik katılım giriş işlemlerini dilekleri yerden ve diledikleri zamanda gerçekleştirdi.
ONLİNE KATILIM
Anadolu Hayat Emeklilik’in Genel Müdürü M. Uğur Erkan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “5-9 arasında çalışanı olan kurumların otomatik katılıma geçişleri 1 Ocak itibarıyla başlamıştı. Bu fazda müşteri yolculuğunu baştan sona dijital kanallar aracılığıyla kurguladık.
Kurumlar, ‘Online Otomatik Katılım’ sayfamızdan otomatik katılıma kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Sonrasında kendilerine gönderilen kısa mesaj ve e-posta yönlendirmeleriyle, kurumsal internet şubemizi kullanarak hesap açma ve katkı payı ödeme işlemlerini de hızlıca tamamladı.
Üstelik daha önce çalışanlarını otomatik katılıma dahil etmesi gerektiği halde dahil etmemiş kurumların, 27 Şubat’a kadar otomatik katılım işlemlerini tamamlaması için hak tanındı. Halen bir emeklilik şirketi aracılığıyla otomatik katılıma dahil olmamış kurumlar vakit kaybetmeden bu fırsatı değerlendirebilir.”
AVANTAJLARLA CAZİP KILINABİLİR
OKS hakkında açıklamalarda bulunan Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk de sistemin, şirketler tarafından OKS katılımcılarına özel olarak sunulabilecek avantajlarla daha cazip hale getirilebileceğini belirtti.
“1 Ocak 2017’de start alan sistemin, çok kısa müddette 5 milyon çalışana ulaşması büyük bir başarıya işaret ediyor. Bu başarının altında da kamunun ve sigorta sektörünün özverili çalışması ve emeği yatıyor” diyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Ne var ki, gelinen nokta ülkemizdeki potansiyeli sadece kısmî olarak yansıtıyor.
Temelinde genç ve çalışan bir nüfusun bulunduğu potansiyelin gerçek anlamıyla hayata geçirilebilmesi için Otomatik Katılım’ın çok sayıdaki avantajının iyi anlatılması, bunun iletişiminin profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor.”
Öztürk; şirketlerin Otomatik Katılım bağlantılı olarak oluşturacakları kampanyalarla çalışanları sistemde kalmaya ikna edebileceklerini, Halk Emeklilik’i tercih eden şirket çalışanlarına sundukları özel avantajlarla sistemden çıkışları azalttıklarını belirtti.
YENİ KAMPANYALAR
600 bin çalışan ve 837 milyon TL’lik fon büyüklüğü ile OKS’de en çok tercih edilen şirketler arasında bulunan Halk Emeklilik, bu yılın başında uygulamaya aldığı kampanyalar ile çalışanlara fırsatlar da sunuyor.
Otomatik Katılım’a Halk Emeklilik ile dahil olan tüm kurumların çalışanları ve mevcut OKS müşterileri, tamamlayıcı sağlık sigortasını (TSS) tüm Halkbank şubelerinden yüzde 20 indirimli olarak alabiliyor.
Özel sağlık sigortasına önemli bir alternatif sunan Halk Sigorta SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılar SGK ve aynı zamanda Halk Sigorta ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık hizmetleri için fark ücreti ödemek zorunda kalmıyor.
“UCUZ TÜRK VARLIKLARI ÖN PLANA ÇIKIYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN, CFA
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri geçen haftayı hemen hemen yatay kapattı. İletişim endeksi genel endeksten kötü performans gösterirken metal ana sanayi endeksi ve sigortacılık endeksi genel endeksten iyi performans sergiledi.
Turkcell hisse senedinin 2018 yılı son çeyrek sonuçları ve 2019 yılı beklentileri piyasa beklentilerini karşılayamadı ve yılbaşından bugüne genel endeksten olumlu ayrışmış olması nedeniyle de kâr realizasyonu yaşandı. Öte yandan, nispeten betası düşük ve yüksek faiz ortamından olumlu etkilenen sigortacılık sektörü hisseleri olumlu bir hafta geçirdi.
Türk borsası geçen hafta da TL cinsinden karşılaştırılabilir ülkelere kıyasla benzer getiriler sundu. Dolar cinsi getiriler de TL’nin zayıflığı nedeniyle benzer ülkelere göre negatif yönde ayrıştı. Gelişmiş ekonomilerde büyümeye yönelik kaygılar global faiz oranlarının düşük seviyelerde durmasını sağlıyor. Mevcut konjonktür kendi geçmişine ve benzer ülkelere göre ucuz kalmış olan Türk varlıklarını ön plana çıkarıyor.”
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