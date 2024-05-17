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  • 'Artık 3.6 milyon yeni ortağımız var': Altınay Savunma halka arz gelirini nasıl kullanacak?

'Artık 3.6 milyon yeni ortağımız var': Altınay Savunma halka arz gelirini nasıl kullanacak?

Altınay Savunma Teknolojileri hisseleri dünden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Halka arz 3,6 milyon bireysel başvuruyla yoğun ilgi görmüştü. Dünkü gong töreninde konuşan Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay halka arzın hem mevcut yatırımlarını güçlendireceğini hem de gelecekteki projelere değer sağlayacağını ifade etti.

17 Mayıs 2024 | 13:18
'Artık 3.6 milyon yeni ortağımız var': Altınay Savunma halka arz gelirini nasıl kullanacak?

Altınay, "Milletimizin Altınay Savunma Teknolojilerini sahiplenerek vatan savunmasına katkı sağlamasından büyük bir gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte ülkemizin savunma sanayisindeki başarı hikayesine daha fazla katkıyla ortak olmanın mutluluğu içindeyiz. Altınay Savunma Teknolojilerinde 3,6 milyon yeni ortağımız oldu, hepsine hayırlı olsun diyorum, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Altınay Savunma Teknolojileri olarak yoğun talep gördüklerine dikkati çeken Altınay, "Borsada işlem gören bir şirket olarak kurumsallaşma yolunda çok kritik bir eşiği atladık. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını yeni yatırımlara aktararak büyümeyi hedefliyoruz. Yatırımcılarımız da bizlerle beraber bu büyümeye ortak olacak." ifadesini kullandı.

Letven Capital'in Genel Müdürü ve Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Kılıç ise halka arzla birlikte gelecek dönem büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attıklarını dile getirdi. Kılıç, "Toplam tahsisat tutarının 7 katı büyüklüğünde gelen talebi, şirkete olan güvenin bir yansıması olarak görüyoruz." dedi.

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