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Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. KAP'a 'Danylo Sikan ile sözleşme imzalanması hakkında' açıklama yaptı.

22 Ocak 2025 | 21:17
Son Güncellenme: 22 Ocak 2025 | 21:18
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimler şöyle:

  • Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
    2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
  • Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR 5 (Beş) taksit halinde ödenecektir.




 

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22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
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GERİ
İLERİ
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