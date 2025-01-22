Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimler şöyle:
- Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
- Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR 5 (Beş) taksit halinde ödenecektir.