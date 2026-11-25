İş birliği kapsamında, ev işlerinde kullanıcılara yardımcı olabilecek akıllı robotik sistemlerin geliştirilmesi ve yeni ürün prototiplerinin oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalarda ODTÜ-ROMER'in robotik ve yapay zeka alanındaki akademik birikimi ile Arçelik'in ev teknolojileri, mühendislik ve ürün geliştirme deneyiminden yararlanılacak.

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin ev teknolojileri açısından yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, iş birliğiyle ev robotları alanında günlük yaşamı kolaylaştıracak çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

ODTÜ-ROMER Müdürü Prof. Dr. Erol Şahin ise ortaklığın, geliştirilen robotik teknolojilerin gerçek yaşam koşullarında test edilmesine ve ölçeklendirilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Ev robotları için araştırma alanı kuruldu

İş birliği kapsamında ODTÜ-ROMER bünyesinde Ev Robotları Araştırma ve Geliştirme Alanı (Home Robotics Arena) kuruldu.

Mutfak, salon ve yatak odası gibi yaşam alanlarının oluşturulduğu merkezde, insansı robotların yanı sıra sabit ve hareketli robotik sistemlerin Arçelik ürünleriyle birlikte nasıl çalışabileceği araştırılacak.

Yürütülecek çalışmalarla robotların ev ortamındaki farklı ihtiyaçlara uyum sağlamasına ve günlük işlerde insanlara yardımcı olmasına yönelik teknolojiler geliştirilecek.