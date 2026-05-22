İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı: Süreç bundan sonra nasıl işleyecek, eğitim duracak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verildi.
22 Mayıs tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Bilgi Üniversitesi fiilen kapatılmış oldu. Kararın ardından üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan, konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) konuya dair bir açıklama yaptı.
1 Eğitim duracak mı?
Peki, binlerce öğrenci ve akademisyenin akıbeti ne olacak? Süreç bundan sonra nasıl işleyecek? İşte detaylar:
Eğitim duracak mı? YÖK Başkanı ne demişti?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitenin kurucu vakfına kayyum atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, kampüslerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak süreceğini taahhüt etmişti. Faaliyet izninin kaldırılması kararının ardından gözler, YÖK’ün devreye sokacağı yasal prosedürlere çevrildi.
Faaliyet izni iptal edilen Bilgi Üniversitesi öğrencileri, Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitimlerine devam edecek.
2 YÖK'ten konuya ilişkin açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin durdurulmasına ilişkin konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.
Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir.
Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
3 Bundan sonra ne olacak? Öğrenciler hangi üniversiteye geçecek?
YÖK’ün mevzuatına göre, bir vakıf üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldığında öğrencilerin mağdur olmaması için "Garantör Devlet Üniversitesi" formülü devreye giriyor.
Garantör üniversite nedir?
Vakıf üniversitelerinin kuruluşu aşamasında veya sonrasında belirlenen, hamis konumundaki devlet üniversitesidir. Faaliyet izninin kaldırılması durumunda, vakıf üniversitesinin idaresi, kampüsleri ve en önemlisi öğrencileri bu garantör üniversiteye devredilir.
Bilgi Üniversitesi’nin garantör üniversitesi hangisi?
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, 2021 yılı itibarıyla üniversitenin garantör devlet üniversitesi olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) belirlenmişti.
Bu doğrultuda, aksi bir karar alınmadığı müddetçe Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin eğitim hayatlarına MSGSÜ çatısı altında devam etmesi bekleniyor.
4 "Üçüncü üniversite" ihtimali nedir?
Sürecin işleyişindeki en büyük soru işareti ise kontenjan ve fiziki kapasite yetersizliği. Eğer garantör üniversite olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kapasitesi, Bilgi Üniversitesi'nin mevcut öğrenci yoğunluğunu karşılamaya yetmezse ne olacak?
YÖK Yeni Bir Üniversite Belirleyebilir: Mevzuata göre kapasitenin yetersiz kalması durumunda YÖK, öğrencilerin aktarılması için başka bir devlet üniversitesini görevlendirebilir.
"Üçüncü Üniversite" Formülü: YÖK tarafından sonradan belirlenecek bu kuruma literatürde "üçüncü üniversite" adı veriliyor.
Binlerce öğrenci, akademisyen ve idari personeli doğrudan ilgilendiren bu kritik sürecin detaylarının, önümüzdeki günlerde YÖK ve koordinatör üniversiteler tarafından netleştirilmesi bekleniyor.