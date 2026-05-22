Ekonomi yönetiminden piyasalara yönelik kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanan Finansal İstikrar Komitesi, piyasalarda yaşanan güncel gelişmeler değerlendirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08:30’da toplanacaktır.
Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."