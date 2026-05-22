Finansal İstikrar Komitesi: "Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı"

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda piyasalardaki güncel gelişmeleri ele alırken, yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin güçlü politika çerçevesi ve sermaye yapısıyla şoklara karşı dirençli olduğuna vurgu yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanan Finansal İstikrar Komitesi, piyasalarda yaşanan güncel gelişmeler değerlendirdi.

Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunun değerlendirildiği belirtildi:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.

Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."

