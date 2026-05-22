Site aidatlarında yeni dönem başlıyor: Keyfi artışların önüne geçilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site aidatlarıyla ilgili düzenlemenin tamamlandığını duyurdu.

Site aidatlarına yönelik düzenlemelerin ilkinin Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Bakan Kurum, yeni düzenlemeyle site yönetimlerinin aidat tutarlarına ilişkin keyfi kararlar almasının önüne geçildiğini ifade etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz.

Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete’de yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Yönetim planı değişikliği için 3’te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapılabilecek"

Bakan Kurum söz konusu paylaşımında, çoğunluk tarafından karar alınamaması durumunda site aidatlarında sadece devletin belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapılabileceğini de kaydetti:

TBMM’de kabul edilen 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu”nda yapılan düzenleme ile artık site yönetimi sene başında ya da çoğunluk tarafından karar alınamama durumunda site aidatlarına sadece devletin belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilecek.

Yeni düzenlemeyle site yönetimlerinin keyfi harcamaları ve şeffaflıktan uzak şekilde harcama kalemi belirlemesinin önüne geçilecek, site sakinlerinin mağduriyet yaşaması engellenecek.

Yeni düzenlemeyle neler değişecek?

Ayrıca, yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanmasının zorunlu olacağı da şöylem ifade edildi:

"Yeniden Değerleme Oranı veya sitenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde de kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

İlk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek.

Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek.

Böylece son aidat tutarına site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 3’TE 2 ÇOĞUNLUK YETERLİ OLACAK

Toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5’te 4 çoğunluk koşulu 3’te 2 olarak düzenlendi."