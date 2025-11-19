1 sermaye artırımı, 1 temettü: Yarın 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Şirket SPK'dan yüzde 150 oranında bedelsiz, yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi ve Rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi yarın (20 Kasım).

Şirket şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000.- TL(BirmilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.611.826.-TL (ElliüçmilyonAltıyüzonbirbinSekizyüzyirmialtıTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin; %100 (bedelli) oranında 53.611.826.- TL'lik kısmı nakden karşılanmak ve %150 oranında (bedelsiz) 80.417.739.- TL'lik kısmı ‘'Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler' ‘de sınıflanan ‘'Yabancı Para Çevrim Farkı'' kaleminden karşılanmak suretiyle toplam 134.029.565.- TL artırılarak 187.641.391.- ( YüzseksenyedimilyonAltıyüzkırkbirbinÜçyüzdoksanbir)TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuzun onaylandığı bilgisi 13.11.2025 tarihli ve 2025/58 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır.

SPK tarafından onaylanan sermaye artırımına ilişkin izahname 18.11.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.sekuro.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Global Menkul Değerler A.Ş. 'nin internet sitesinde (www.global.com.tr) yayımlanmıştır.

Bu itibarla, söz konusu sermaye artırımında pay sahiplerimizin sahibi oldukları payların %100'ü oranında bedelli, %150'si oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Şirketimizin gerçekleştireceği %100 bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 20.11.2025 – 04.12.2025 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerin altında olmamak kaydıyla satışı Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.