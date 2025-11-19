2026'da en çok hangi yatırım aracı kazandıracak?

Çok uluslu bankacılık ve finansal hizmet şirketi Bank of America (BofA) tarafından yapılan son anket çalışmasında 2026 yılında en çok kazandıracak yatırım araçları listelendi.

Ankete katılan yaklaşık 170 portföy yöneticisi, gelecek yıl en iyi getiriyi sağlayacak varlık olarak Japon yenini gösterdi. Japonya'nın para birimi yeni, sırasıyla altın, dolar, euro, İsviçre frangı, Çin yuanı ve pound takip etti.

Yalnızca yüzde 1 değer kazandı

Bloomberg'de yer alan habere göre, katılımcıların yaklaşık üçte biri, 2026 için en fazla kazandırması beklenen varlık olarak Japon yenini işaret etti.

Ankette diğer para birimlerini geride bırakan yenin bu yıl dolar karşısında zayıf bir performans göstermesine rağmen öne çıkması dikkat çekti.

Yen, 2025 yılında dolar karşısında sadece yüzde 1 değer kazanmıştı. G10 para birimleri içinde de en düşük performansı göstermişti.

Jeopolitik gerilimler, ticaret riskleri ve merkez bankalarının güçlü alımları altının 2025'te rekor seviyelere yükselmesine neden olmuştu.

Bloomberg Dolar Endeksi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın öngörülemez ekonomi politikaları nedeniyle yüzde 7 değer kaybetti ve 2017'den beri en zayıf yıllık performansını göstermiş oldu.