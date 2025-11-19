Bugün bir şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi

Şirketten KAP'a yapılan bildirime göre pay başına brüt 1,6393861 TL, net 1,3934781 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklife göre nakit kar payı hak kullanımın başlayabileceği son tarih 31.12.2025. Şirketten yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz tarafından Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2025 – 30.09.2025 ara hesap dönemine ait finansal tablolar (ve cari dönem ile karşılaştırma maksadıyla yer verilen, 31.12.2024 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar da dahil) uyarınca, 31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in "Geçmiş Yıllar Kârı" hesabındaki tutar 2.322.586.122 TL'dir.

Yönetim Kurulumuz tarafında "Geçmiş Yıllar Kârı" hesabından ekteki Kar Dağıtım Tablosunda belirtildiği şekilde kar dağıtılmasına ve kar dağıtımının 31 Aralık 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

