Tesla 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Tesla, 2026'nın Ocak-Mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin toplam geliri bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 16 artarak 22,4 milyar dolara ulaştı. Tesla, 2025'in aynı döneminde 19,34 milyar dolar gelir elde etmişti.

Tesla, 2026 yılının ilk çeyreğinde finansal beklentileri aşan güçlü bir performans sergileyerek stratejik odağını tamamen yapay zekâ ve robotiğe kaydırdığını ilan etti. Şirketin gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,8 artış göstererek 22,39 milyar dolara ulaşırken, hisse başına kazancı da 0,41 dolar ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Finansal tabloda otomotiv satışları %20, hizmet gelirleri ise %42 oranında artış gösterdi. Otomotiv brüt kâr marjının %19,2’ye yükselmesinde maliyet kontrollerinin yanı sıra garanti ve tarife düzenlemelerinden gelen tek seferlik etkiler rol oynadı. Ancak enerji üretimi ve depolama gelirleri, %11,8’lik bir düşüşle genel performansın gerisinde kaldı.

CEO Elon Musk, 2026 yılı için sermaye harcaması hedefini 25 milyar doların üzerine çıkararak Tesla’yı elektrikli araç üreticisi kimliğinden "fiziksel yapay zeka" devine dönüştürme kararlılığını vurguladı. Bu devasa yatırım bütçesi; otonom sürüş altyapısı, insansı robot Optimus ve Cybercab gibi projelerin yanı sıra Teksas'taki 3 milyar dolarlık yeni çip üretim tesisini kapsıyor.

Şirket, yapay zekâ odaklı bu yoğun yatırım döngüsü nedeniyle 2026 yılı genelinde negatif serbest nakit akışı beklendiği konusunda yatırımcıları uyardı. Ayrıca, seri üretimine 2027’de başlanması planlanan ve yapay zekâ operasyonlarının kalbi olacak AI5 çipi de geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya geldi.

Otonom sürüş alanında ise operasyonel genişleme hız kazandı. Tesla, robotaksi pilot uygulamalarını Houston ve Dallas’ta araç içi güvenlik monitörü olmaksızın sürdürürken, Avrupa’da Hollanda’dan alınan denetimli Tam Otonom Sürüş (FSD) onayı ile küresel yayılımını güçlendirdi. Musk, yıl sonuna kadar ABD’nin birçok eyaletinde denetimsiz FSD kullanımını hedeflese de, robotaksi gelirlerinin 2027’den önce finansal sonuçlara anlamlı bir katkı sağlamayacağı öngörülüyor.

Sonuç olarak Tesla, yüksek Fiyat/Kazanç oranıyla piyasada geleneksel otomobil üreticilerinden farklı bir konumda değerlendiriliyor. Şirketin bu stratejik dönüşümü, teknoloji tarihindeki büyük geçişleri anımsatsa da, yüksek sermaye ihtiyacı, uygulama riskleri ve yasal düzenlemeler gibi faktörler yatırımcılar için hem büyük bir potansiyel hem de kısa vadeli bir belirsizlik oluşturmaya devam ediyor.