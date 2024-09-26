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1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. KAP'a yatırımlarından Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.nin halka arzı hakkında bilgilendirmede bulundu.

26 Eylül 2024 | 07:36
Son Güncellenme: 26 Eylül 2024 | 07:40
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması

SPK'nın son bültenine göre kurul Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ'nin 91,85 liradan pay başına ilk halka arzını onayladı. 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. de dün KAP'a halk arza ilişkin bilgilendirmede bulundu. Açıklama şöyle:

Yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerçekleştirdiği halka arz başvurusu onaylanmış olup; bu durum 25.09.2024 tarih ve 2024/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin halka arzı, hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecek olup Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 Türk Lirası'ndan toplam 12.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 112.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle gerçekleşecektir.

Şirketimizin sahip olduğu 4.750.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 5.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Halka arza ilişkin takvim ve dokümanlar KAP (www.kap.org.tr), Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin (www.binbin.tech)  ve Bulls Yatırım'ın (www. bullsyatirim.com)  internet sitelerinde ilan edilecektir.

 

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