- SPK'dan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ'nin halk arz başvurusuna onay geldi. Bültene göre 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
- Kurul ayrıca Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (AKSGY) bedelsiz sermaye artırımına (Yüzde 200) onay verdi.
- Bültene göre ayrıca 2 gerçek kişiye ve 1 tüzel kişiye kişiye yaklaşık 5.8 milyon TL idari para verildi.
- Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 32 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi. Bülten için tıklayın