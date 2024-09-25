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  • SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var

SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 25 Eylül tarihli yeni bültenini yayımladı. Bültene göre 1 yeni halka arz geliyor. SPK'dan 1 şirkete ise bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi.

25 Eylül 2024 | 21:47
Son Güncellenme: 25 Eylül 2024 | 21:49
SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
  • SPK'dan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ'nin halk arz başvurusuna onay geldi. Bültene göre 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
  • Kurul ayrıca Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (AKSGY) bedelsiz sermaye artırımına (Yüzde 200) onay verdi.
  • Bültene göre ayrıca 2 gerçek kişiye ve 1 tüzel kişiye kişiye yaklaşık 5.8 milyon TL idari para verildi.
  • Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 32 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi. Bülten için tıklayın

 

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İLERİ
SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
Borsada yarın iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
GERİ
İLERİ
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